Изменения в НК по УСН: что предложила Госдума

В отношении упрощенной системы налогообложения депутаты обозначили:
для смягчения последствий резкого перехода с УСН на ОСН («плавный переход») рассмотреть признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн рублей плательщиками НДС — по аналогии с ЕСХН с таким же годовым доходом. С возможным повышением предельного уровня объема выручки.
Изменения по УСН не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков — до 60 млн рублей имеют выручку 96,8% предпринимателей на упрощенке.
Амнистия по дроблению для тех, кто готов начать работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.
Введение «плавного перехода» и амнистия по дроблению должны рассматриваться в одном законопроекте.
Ранее мы писали, что в рамках реформы увеличат стандартные вычеты по НДФЛ на детей.
Комментарии4
а ведь говорили, что налоги не будут меняться https://www.klerk.ru/buh/news/598770/
а вы поверили, правда что-ли? когда у них слово не расходилось с делом?
Всегда! Всегда расходилось
Как страшно жить с нашими законотворцами!