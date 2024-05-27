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УСН

Изменения в НК по УСН: что предложила Госдума

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ. В том числе по УСН.

В отношении упрощенной системы налогообложения депутаты обозначили:

  • для смягчения последствий резкого перехода с УСН на ОСН («плавный переход») рассмотреть признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн рублей плательщиками НДС — по аналогии с ЕСХН с таким же годовым доходом. С возможным повышением предельного уровня объема выручки.

  • Изменения по УСН не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков — до 60 млн рублей имеют выручку 96,8% предпринимателей на упрощенке.

  • Амнистия по дроблению для тех, кто готов начать работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.

  • Введение «плавного перехода» и амнистия по дроблению должны рассматриваться в одном законопроекте.

Ранее мы писали, что в рамках реформы увеличат стандартные вычеты по НДФЛ на детей.

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