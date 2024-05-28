С какой даты ИП-военный пенсионер может освободиться от фиксированных взносов

В 2023 году был принят закон, который исключает ИП-военных пенсионеров из числа страхователей и застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Причиной стало решение Конституционного суда от 2022 года.

Этот закон вступил в силу с 24.06.2023. Поэтому только с этой даты военные пенсионеры-ИП могут освободиться от части фиксированных взносов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.01.2024 № 03-15-05/5723

За периоды до 24.06.2023 такие ИП должны уплатить за себя фиксированные взносы и на ОМС, и на ОПС – в совокупном размере.

ИП военные пенсионеры платят фиксированные взносы за периоды:

с 01.01.2023 по 23.06.2023 –в совокупном фиксированном размере пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде (22 029,63 руб.);

с 24.06.2023 по 31.12.2023 – только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера) пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде (4 736,80 руб.);

с 01.01.2024 по 31.12.2024 – только взносы на ОМС (19,8922%) от совокупного фиксированного размера (9 846,64 руб.).

Аналогичное разъяснение Минфин дает в письмах от 20.09.2023 № 03-15-05/89703, от 14.09.2023 № 03-15-07/87778.

Напомним, чтобы не платить взносы на ОПС, надо сдать в ИФНС заявление по рекомендуемой форме КНД 1150118.