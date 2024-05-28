СДЭК третьи сутки пытается восстановить работу

Специалисты СДЭК пока что не могут возобновить обслуживание из-за технического сбоя.

Сервис по доставке СДЭК 26 мая 2024 года объявил о техническом сбое, из-за которого прием и выдача посылок временно приостановлены.

Вчера компания заявляла, что работа сервиса будет восстановлена, но этого не случилось. Уже третьи сутки клиенты не могут получать и отправлять посылки. Сейчас приложение и сайт компании недоступны.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — сказано в телеграм-канале компании.

Сервис обрабатывает около 300 тыс. отправлений в день. Чтобы не допустить ошибок, компания не работает с посылками в ручном режиме.