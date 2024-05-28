СДЭК третьи сутки пытается восстановить работу

Сервис по доставке СДЭК 26 мая 2024 года объявил о техническом сбое, из-за которого прием и выдача посылок временно приостановлены.
Вчера компания заявляла, что работа сервиса будет восстановлена, но этого не случилось. Уже третьи сутки клиенты не могут получать и отправлять посылки. Сейчас приложение и сайт компании недоступны.
«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — сказано в телеграм-канале компании.
Сервис обрабатывает около 300 тыс. отправлений в день. Чтобы не допустить ошибок, компания не работает с посылками в ручном режиме.
Комментарии1
https://habr.com/ru/news/817587/
Комментарии ИТишников довольно интересные