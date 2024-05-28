Компании начнут платить за использование иностранного софта

Чтобы мотивировать бизнес переходить на отечественные программы, Минцифры предусмотрит снижение налоговой нагрузки на компании. Тем, кто по-прежнему будет использовать иностранное ПО, придется платить сбор.

Минцифры планирует ввести сбор с российских компаний, которые продолжают работать на зарубежном программном обеспечении (ПО). По мнению министерства, такой подход позволит «уравнять» условия внедрения иностранного софта с российским.

«Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал глава министерства Максут Шадаев.

Для бизнеса, которому невыгодно вкладывать средства для перехода на отечественное ПО, власти могут снизить налоговую нагрузку при внедрении российских решений.