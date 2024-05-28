Компании начнут платить за использование иностранного софта

Минцифры планирует ввести сбор с российских компаний, которые продолжают работать на зарубежном программном обеспечении (ПО). По мнению министерства, такой подход позволит «уравнять» условия внедрения иностранного софта с российским.
«Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал глава министерства Максут Шадаев.
Для бизнеса, которому невыгодно вкладывать средства для перехода на отечественное ПО, власти могут снизить налоговую нагрузку при внедрении российских решений.
Комментарии4
штрафодобывание - наше всё, а что софт иностранный дело третье
а если предположим ситуация такая. Программа была иностранная. Но разломали её для возможности использования её нашими - наши умельцы.
Вопросы
1 - это наша программа или ихняя?
2 - за это будут штрафовать?
Я очень хочу на это посмотреть)
С учётом того, что в некоторых госструктурах до сих пор стоит на компах пиратская винда
ну и что? Оштрафуют без проблем. Эти заплатят штраф , взявши денег из бюдджета. Штрафы потом зачисляются в бюджет.
Все работают, все радые. Одни протоколы выписывают, другие их оплачивают. Деньги не залёживаются, а оборачиваются ))))))
Что говорите? штрафы попадают в другой бюджет?
Ну это конечно: оштрафовали-то изначально местную Администрацию. Деньги на уплату штрафа она берёт в местном бюджете, предварительно попросив перед этим дотаций и субсидий у федералов. Ну а уплаченыый штраф, естественно, зачисляется в федеральный бюджет. Из которого и выделяются все те самые дотации и субсидии нижестоящим бюджетам.
Это такой... ещё один круг кровообращения ))))))