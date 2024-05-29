Бесплатное программное обеспечение от ФНС для работы с КЭП положено не всем

Использовать ПО бесплатно могут только заявители, которые получили КЭП после 4 апреля 2024 года, на основании лицензионного соглашения, заключенного с компаниями-разработчиками:
ООО «Крипто-Про»;
АО «ИнфоТеКС».
Если КЭП выпущена до 4 апреля 2024, для использования бесплатного ПО надо самостоятельно его перевыпустить через личный кабинет.
Программа предоставляется для КЭП:
выданных в налоговых инспекциях;
у доверенных лиц УЦ ФНС;
в личном кабинете ИП или юрлица.
Бесплатно использовать ПО можно в течение всего срока действия КЭП.
Для его получения надо в разделе сайта ФНС «Деятельность»\ «Иные функции ФНС России»\ «Удостоверяющий центр ФНС России»\ «Портал программного обеспечения ФНС России» и перейти по ссылке «Портал по УЦ ФНС России».
После регистрации там можно скачать необходимое программное обеспечение.
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