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Электронные подписи

Бесплатное программное обеспечение от ФНС для работы с КЭП положено не всем

На сайте ФНС можно бесплатно скачать программу для работы с квалифицированной электронной подписью. Но это право есть при соблюдении ряда условий.

Использовать ПО бесплатно могут только заявители, которые получили КЭП после 4 апреля 2024 года, на основании лицензионного соглашения, заключенного с компаниями-разработчиками:

  • ООО «Крипто-Про»;

  • АО «ИнфоТеКС».

Если КЭП выпущена до 4 апреля 2024, для использования бесплатного ПО надо самостоятельно его перевыпустить через личный кабинет.

Программа предоставляется для КЭП:

  • выданных в налоговых инспекциях;

  • у доверенных лиц УЦ ФНС;

  • в личном кабинете ИП или юрлица.

Бесплатно использовать ПО можно в течение всего срока действия КЭП.

Для его получения надо в разделе сайта ФНС «Деятельность»\ «Иные функции ФНС России»\ «Удостоверяющий центр ФНС России»\ «Портал программного обеспечения ФНС России» и перейти по ссылке «Портал по УЦ ФНС России».

После регистрации там можно скачать необходимое программное обеспечение.

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Электронные подписи

Бесплатное программное обеспечение от ФНС для работы с КЭП положено не всем

На сайте ФНС можно бесплатно скачать программу для работы с квалифицированной электронной подписью. Но это право есть при соблюдении ряда условий.

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22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Обзоры новостей

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Вакансии

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