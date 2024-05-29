Как списывают налоги с ЕНС

Последовательность списания средств с ЕНС в бюджет такая:

недоимка по НДФЛ – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

НДФЛ – с момента возникновения обязанности по его перечислению;

недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы – с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

пени;

проценты;

штрафы.

Как начисляют налоги на ЕНС по первичным и уточненным декларациям уведомлениям и сообщениям, мы разбирали тут.

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