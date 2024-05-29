30 мая состоится заседание правительства по изменению налоговой системы

Кабмин одобрил пакет законопроектов Минфина по совершенствованию налоговой системы и изменениям в НК. Его рассмотрят на заседании 30 мая, а потом отправят в Госдуму.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, направленный на усовершенствование налоговой системы. Изменения включают поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

30 мая 2024 года предложения Минфина будут рассмотрены на заседании правительства.

«Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями», — сказано в телеграм-канале кабмина.

Власти ожидают, что поправки примут в весеннюю сессию и они начнут действовать с 1 января 2025 года.