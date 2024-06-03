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«Экспобанк» закрыл сделку по покупке 100% дочки британского банка HSBC

Судя по релизу, в стране скоро появится новый бренд кредитной организации, которая будет специализироваться на кредитовании корпоративных клиентов.

Осмелимся предположить, что на базе отечественных и транснациональных клиентов одного из крупнейших мировых кредиторов можно построить вполне успешный бизнес. Вопрос только в том, насколько они будут готовы продолжить обслуживание в новом банке, который будет не связан с международным брендом.

Есть и другие ценности этой покупки для Экспобанка:

  • Доступ к технологиям и наработкам, которые могут повысить операционную эффективность, улучшить качество обслуживания клиентов и усилить конкурентное преимущество на рынке.

  • Опытные сотрудники, которые специализируются в области корпоративного банковского обслуживания и международных финансовых услуг.

Ценное приобретение для диверсификации финансовой экосистемы Игоря Кима — особенно учитывая рекордный для российского рынка дисконт, с которым прошла сделка.

Для HSBC это стратегическое решение, связанное не только с выходом из России в связи с геополитической напряжённостью, но и с расширением на профильных рынках — в частности, в Азии и на Ближнем Востоке.

В России банк зарабатывал не очень много: например, в 2021 году — около $15 млн из $50 млрд общей выручки группы. Тем не менее, потеря от продажи с дисконтом оказалась существенной и оценивается в $300 млн.

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«Экспобанк» закрыл сделку по покупке 100% дочки британского банка HSBC

Судя по релизу, в стране скоро появится новый бренд кредитной организации, которая будет специализироваться на кредитовании корпоративных клиентов.

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