О сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат

В течение 3 рабочих дней с момента приема на работу необходимо направлять в военкомат информацию о выявлении сотрудников, не состоящих на воинском учете, но обязанных быть на нем.

Речь идет о мужчинах, у которых нет военного билета или приписного свидетельства.

Разъяснение по этому поводу дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Подавать сведения надо по установленной форме – приложение № 10 к методическим рекомендациям Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Также работодатель должен вручить сотрудникам лично под расписку уведомление, в котором следует указать их обязанность явиться в военкомат для постановки на воинский учет. В случае отказа сотрудника подписать уведомление, нужно составить акт.

За несвоевременное предоставление информации о приеме военнообязанного или призывника в КоАП прописан штраф для должностного лица в размере от 40 000 до 50 000 рублей.

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