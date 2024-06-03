Минфин: у регионов будет право устанавливать высокие ставки налога на имущество

Регионы и муниципалитеты получат право устанавливать более высокие ставки имущественных налогов по имуществу, которое стоит выше 300 млн рублей.
«Предельная ставка для таких имущественных комплексов может по решению муниципалитетов увеличиваться с 2 до 2,5%», — сказано на сайте Минфина.
Для дорогостоящих земельных участков местные власти могут увеличить размер ставки с 0,3 до 1,5%.
Вчера правительство согласилось с предложениями Минфина по изменению налоговой системы. Она должна быть построена по принципу справедливости.
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