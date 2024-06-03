Минцифры увеличит финансирование IT-ипотеки до 1 трлн рублей

Сейчас льготной программой IT-ипотеки воспользовались 65 тысяч человек, им выдали кредиты на покупку жилья на общую сумму 580 млрд рублей.

В 2024 году Минцифры планирует до 1 трлн рублей увеличить средства на предоставление льготных ипотек сотрудникам IT-компаний.

Уже сейчас льготную IT-ипотеку оформили 65 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила 580 млрд рублей. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко.

Право на льготные кредиты со ставкой до 5% годовых имеют специалисты, которые работают в аккредитованных IT-компаниях. Максимальный размер такой ипотеки для жителей рeгионов-миллионников составляет 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей.

С 1 сентября 2023 года к IT-специалистам до 35 лет включительно перестали предъявлять требования к уровню минимальной зарплаты для получения IT-ипотеки.