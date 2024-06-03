Устранили нестыковку между ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 5/2019

Затраты на поддержание работоспособности или исправности средств производства и на их текущий ремонт надо включать в себестоимость запасов.

Рекомендации по этому поводу выдали в Фонде НРБУ БМЦ.

Проблема была такая:

по ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» такие затраты не включаются в капвложения, а признаются расходами периода, в котором понесены.

по ФСБУ 5/2019 «Запасы» такие затраты должны включаться в себестоимость запасов, хотя прямой нормы об этом и нет.

Решение такое: Затраты на поддержание работоспособности и на текущий ремонт средств производства при их использовании для создания запасов включаются в себестоимость этих запасов, если иное не предусмотрено ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация должна применять единообразную учетную политику в отношении этих затрат и в отношении амортизации соответствующих активов.

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