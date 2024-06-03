Россиянам разрешили сдавать инвестиционные драгметаллы в ломбард

С 1 сентября 2024 года ломбарды смогут принимать от физлиц инвестиционные драгоценные металлы в залог, на хранение и продажу. Кроме того, у них будет право передавать невостребованные слитки в аффинажные организации. Об этом сказано в постановлении правительства.
Ломбарды смогут забрать почти весь оборот мерных слитков от 1 до 100 г, с которыми невыгодно работать банкам. Оборот такого золота может доходить до 200 млрд рублей.
В 2023 году россияне купили золотые слитки общим весом 95 тонн.
Постановление правительства будет действовать до 1 сентября 2030 года.
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