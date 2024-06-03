В поездах можно перевозить животных без их владельцев

Компания РЖД запустила услугу по перевозке животных без сопровождения владельцев. Оформить такую поездку можно на сайте.
Пользователям предлагают выбрать начальную и конечную точку маршрута, выбрать услугу «Перевозка животных без сопровождающего», заполнить заявление на перевозку в личном кабинете, указав информацию по уходу за питомцев, ФИО и номер телефона отправителя и получателя. После чего будут доступно бронирование места и оплата билета.
«Документы необходимо распечатать и предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать питомец», — сказано в телеграм-канале РЖД.
Заявление и квитанция будут отображаться в личном кабинете пользователя в разделе «Мои заказы».
С января по апрель 2024 года без сопровождения владельцев на поездах дальнего следования перевезли больше 24 тыс. животных.
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