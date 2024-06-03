С 01 июля новая форма отчета о движении денег по зарубежным счетам

С 01 июля 2024 года изменится форма отчета о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам, которые готовят и подают юридические лица и ИП

Постановление правительства от 22 мая 2024 года № 633 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 819" вступает в силу с 01 июля 2024 года.

Российские юридические лица и ИП должны отчитываться о движении денег и других финансовых активов по зарубежным счетам и о переводах денег без открытия счета с использованием зарубежных электронных кошельков.

Сейчас обновлена форма отчета, а еще установлены правила подачи отчетов юридическими лицами, входящими в одну международную группу компаний с нерезидентами.