Правительство поддержит МСП в новых регионах грантами на 300 млн рублей

Предприниматели, которые работают в сфере медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела, смогут получить до 300 тысяч рублей на ремонт помещений, покупку расходных материалов и переоборудование автомобилей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на грантовую поддержу малому и среднему бизнесу в новых регионах будет выделено 300 млн рублей.

Финансирование смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые занимаются социально значимыми проектами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Размер гранта будет определен специальной конкурсной комиссией. Максимально можно получить до 300 000 рублей.

«На гранты могут претендовать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги», — сказано на сайте кабмина.

Полученные средства предприниматели могут направить на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов, а также на покупку сырья и расходных материалов для производства продукции.

Также из резервного фонда правительства выделят средства на льготные кредиты малому бизнесу в новых регионах. Они выдаются по ставке до 10% годовых сроком до трех лет. Поручителем выступает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.