Власти повысили безопасность туристов

Регионы смогут устанавливать такие маршруты на своих территориях.

Инструкторы-проводники будут обязаны уведомлять региональные органы исполнительной власти, что сопровождают туристов на таком маршруте, до начала и после его прохождения.

Федеральный закон от 23.03.2024 № 63-ФЗ с 1 июня уточнил порядок прохождения аттестации инструкторами-проводниками, определил виды организаций, которые могут проводить ее, а также полномочия таких организаций.

Также уточнены полномочия органов госвласти и местного самоуправления по контролю и надзору за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Аттестацию инструкторов-проводников будут проводить организации, включенные в перечень правительства. Каждые 5 лет они должны подтверждать соответствие требованиям и критериям аттестации (+внепланово).

Сведения о прошедшем аттестацию будут включать в единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Сопровождать туристов и экскурсантов на маршрутах, требующих специального сопровождения, он сможет только со дня включения в реестр.

Инструкторы-проводники, сведения о которых включены в реестр, обязаны пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года — в сроки, определяемые аттестующими организациями.