С 30 июня — новые правила по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Приказ ФНС от 16.02.2024 № ЕД-7-8/137@ с 30 июня скорректировал правила предоставления налоговых отсрочек и рассрочек, инвестиционного налогового кредита.

По суммам:

до 50 млн руб. и в течение года до обращения у плательщика не было решений о предоставлении отсрочки, рассрочки или налогового инвесткредита — решения будет принимать УФНС по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица;

от 50 млн, но не более 1 млрд руб. — Межрегиональная инспекция по управлению долгом. По согласованию с ФНС эта инспекция будет принимать решения, если речь о суммах и свыше 1 млрд руб.

Также инспекция по управлению долгом будет принимать решения по заявлениям при наличии решений об отсрочке, рассрочке, кредите, принятых в течение календарного года до поступления заявлений. Хотя долг не больше 50 млн руб.

Установлена возможность представления банковской гарантии за налогоплательщика гарантом. Это нужно при получении рассрочки — когда единовременная уплата налогов невозможна.

Внесены правки в формат заявления об отсрочке, рассрочке, кредите.