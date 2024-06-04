Когда и как оказывать первую помощь: будет регламент

Минюст зарегистрировал приказ Министерства здравоохранения от 03.05.2024 № 220н, который утвердил с 1 сентября 2024 года новый Порядок оказания первой помощи.

Помимо самих правил, документ закрепил перечень:

состояний, при которых оказывается первая помощь;

мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения.

Прежний регламент 2012 года, который закреплял только перечни, утратит силу.

Оказание первой помощи допустимо, если нет выраженного до начала ее оказания отказа гражданина или его законного представителя.

Установлено, что первую помощь оказывают пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью до оказания медицинской помощи.

В частности, первая помощь нужна при отсутствии сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, отравлениях, укусах ядовитых животных, острых психологических реакциях на стресс.

Если пострадавших несколько, то приоритет детям.