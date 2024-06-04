С 1 сентября усложнили выполнение квот по трудоустройству инвалидов

Правительство утвердило новые правила выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

С 1 сентября вступит в силу постановление от 30.05.2024 № 709, которое на 6 лет введет новые правила выполнения квоты приема на работу инвалидов. Они заменят регламент 2022 года.

Количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, придется рассчитывать каждый квартал, а не ежегодно. Срок — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

При этом не учитывают:

работников представительств и филиалов в других регионах;

кто работает во вредных или опасных условиях труда.

Также дополнительно закрепили форму и порядок заключения соглашения о трудоустройстве инвалидов.