Когда на ЕНС начислят налог по декларации с возможными ошибками

Налоги, поступившие по платежному поручению, признаются ЕНП и участвуют в погашении общей совокупной обязанности, а не конкретного налога, указанного в платежном поручении.

Совокупная обязанность формируется на основании данных налоговых деклараций (расчетов) и подлежит учету на ЕНС со дня подачи деклараций, но не ранее наступления срока уплаты налога.

Исключением являются декларации, в которых заявлены суммы налогов к возмещению или вычеты по НДФЛ.

Если налоговики обнаружат в декларации несоответствие контрольным соотношениям, что означает неправильное заполнение, то декларация будет учтена в совокупной обязанности на ЕНС в иные сроки:

со дня вступления в силу решения по результатам камеральной проверки;

либо в течение 10 дней со дня окончания установленного срока проведения камеральной проверки;

либо со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если при ее проведении не были выявлены нарушения.

Речь идет о контрольных соотношениях, которые утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@ для целей ЕНС.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

Более подробно порядок учета начислений на ЕНС по первичным уточненным декларациям и ЕНП-уведомлениям мы разбирали тут.

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