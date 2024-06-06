Когда на ЕНС начислят налог по декларации с возможными ошибками

Совокупная обязанность формируется на основании данных налоговых деклараций (расчетов) и подлежит учету на ЕНС со дня подачи деклараций, но не ранее наступления срока уплаты налога.
Исключением являются декларации, в которых заявлены суммы налогов к возмещению или вычеты по НДФЛ.
Если налоговики обнаружат в декларации несоответствие контрольным соотношениям, что означает неправильное заполнение, то декларация будет учтена в совокупной обязанности на ЕНС в иные сроки:
со дня вступления в силу решения по результатам камеральной проверки;
либо в течение 10 дней со дня окончания установленного срока проведения камеральной проверки;
либо со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если при ее проведении не были выявлены нарушения.
Речь идет о контрольных соотношениях, которые утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@ для целей ЕНС.
Такое разъяснение дает региональное УФНС.
Более подробно порядок учета начислений на ЕНС по первичным уточненным декларациям и ЕНП-уведомлениям мы разбирали тут.
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