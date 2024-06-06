Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок

Московская биржа сообщила о проблемах с выставлением заявок по некоторым инструментам фондового рынка.
Утром 4 июня замечено отсутствие заявок в стакане «Норникеля». При попытке подать заявку на покупку акций появляется сообщение об ошибке.
«В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов Фондового рынка», — сказано на сайте торговой площадки.
В феврале Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке из-за аппаратной ошибки основного сервера.
Начать дискуссию