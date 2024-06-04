Центробанк перенес время заседания по ключевой ставке

Заседание совета директоров Банка России состоится 7 июня в 17:00 мск. Обычно об изменениях ключевой ставки становится известно в 13:00.
«В мероприятии примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике», — сказано на сайте Центробанка.
Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной традиционно проводилась в 15:00 — после публикации резюме с решением о ключевой ставке.
Комментарии3
из-за жары перенесли? Трудовое законодательство по условиям труда бдят?
никак не договорятся на сколько пунктов поднимать
что-то будет, конечно поднимут. Это время на лекарства после баталий в совете директоров