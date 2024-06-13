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Ведение бизнеса

Названы самые популярные и успешные франшизы для открытия бизнеса. В топе обучение детей

Число предпринимателей, который работают по франшизе, увеличилось на 20%. Популярными направлениями бизнеса стали детские образовательные центры, компьютерные клубы и сфера общественного питания.

В 2023 году по системе франчайзинга было открыто более 8 000 предприятий, из них больше 4 200 открыли франшизы, вошедшие в топ-100. Об этом сказано в исследовании бизнес-портала «БИБОСС». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Прорывом в бизнесе по франшизе стала сфера детского образования. Сразу 10 компаний вошли рейтинг топ-100 франшиз России. Предприниматели активно открывают языковые школы, развивающие центры, детские сады и школы программирования.

Для комфортного старта бизнеса в 2024 году желательно иметь возможность инвестировать от 3-5 млн рублей.

Наблюдается бум компьютерных клубов для киберспорта. Инвестиции в открытие компьютерного клуба начинаются от 5-10 млн рублей и легко могут перевалить за несколько десятков, а то и сотню миллионов для клубов с киберспортивной ареной, на которой можно проводить крупные турниры и мероприятия.

В сфере общественного питания авторы рейтинга наблюдают стабильный рост. Общественное питание – это бизнес, который занимает большое количество мест в топ-100. В 2024 году второй раз выделяются в отдельные категории суши и кофейни – вместе с ними из категории питания у нас в топ-100 целых 20 франшиз.

Отрицательную динамику показывают франшизы магазинов одежды и обуви, а также медицинские лаборатории.

«Суммарный размер сетей топ-100 франшиз России составляет более 30 тыс. предприятий, из чего можно сделать вывод, что нормальные темпы роста для хорошей франшизы – примерно 10-15% прироста в год, при размере сети более 300 предприятий», — сказано в исследовании.

Число открытых франшиз выросло на 20% по сравнению с результатами 2022 года. Средние инвестиции в открытие бизнеса по этой системе выросло до 5,77 млн рублей, тогда как в 2022 году для запуска было достаточно 3,88 млн. В 2023 году лишь 36 франшиз из 100 можно было открыть, имея на руках 2 млн рублей.

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