Внутренний туризм будут развивать за счет списанных бюджетных кредитов

Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею списать бюджетные кредиты, выданные регионам. Главным условием станет то, что сэкономленные средства должны пойти на развитие инфраструктуры.

«Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона», — сказал Силуанов на совещании у президента.

Помимо государственных средств к развитию внутреннего туризма нужно привлекать также частный бизнес. Кабмин ожидает, что к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны вырастет с 2,8 до 5%.