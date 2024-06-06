Своим сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП

Об этом рассказывает региональное УФНС.
Для зачета переплаты (положительного сальдо ЕНС) в счет исполнения обязанности другого лица необходимо подать заявление о зачете по форме КНД 1150057.
Подать это заявление можно только электронно:
через личный кабинет ИП, подписав НЭП;
через личный кабинет юрлица, подписав КЭП;
по ТКС, подписав КЭП.
Налоговики проведут зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
Если на момент обработки заявления положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы, заявленной к зачету, то зачет будет проведен частично — в пределах положительного сальдо.
Если вы внесли деньги на ЕНС другого лица, то не можете требовать возврата этой суммы.
Но владелец ЕНС, на который поступил платеж от вас, вправе подать заявление о возврате, если на его ЕНС образовалось положительное сальдо.
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