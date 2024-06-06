Своим сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП

Можно сделать зачет суммы переплаты на ЕНС в счет другого лица.

Об этом рассказывает региональное УФНС.

Для зачета переплаты (положительного сальдо ЕНС) в счет исполнения обязанности другого лица необходимо подать заявление о зачете по форме КНД 1150057.

Подать это заявление можно только электронно:

через личный кабинет ИП, подписав НЭП;

через личный кабинет юрлица, подписав КЭП;

по ТКС, подписав КЭП.

Налоговики проведут зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Если на момент обработки заявления положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы, заявленной к зачету, то зачет будет проведен частично — в пределах положительного сальдо.

Если вы внесли деньги на ЕНС другого лица, то не можете требовать возврата этой суммы.

Но владелец ЕНС, на который поступил платеж от вас, вправе подать заявление о возврате, если на его ЕНС образовалось положительное сальдо.

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