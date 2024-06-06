Роспатент получил на 32% больше заявок на регистрацию брендов

За первые четыре месяца 2024 года бизнес подал больше 44 тысяч заявок в Роспатент.

С января по апрель 2024 года предприниматели подали больше 44 тыс. заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Это на 32% больше результатов 2023 года, а по сравнению с 2022 годом показатель вырос на 72,4%.

«Всего за первые четыре месяца 2024 года зарегистрировано более 27 тыс. товарных знаков. Это на 12% больше, чем в январе-апреле 2023 года. Рост по российским заявителям составил 12,5%, по иностранным — 5%», — сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов во время ПМЭФ-2024.

Чаще всего товарные знаки регистрируют предприниматели, которые занимаются продажей и производством одежды и обуви, программным обеспечением, бытовой химией, парфюмерией и косметикой, а также печатной продукцией и канцелярией.