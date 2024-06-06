В России и Белоруссии будут действовать единые полисы ОСАГО

Руководитель департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии может быть принят до конца 2024 года.
«Принятие этого законопроекта ожидается в 3-4 квартале этого года, чтобы система начала набирать обороты», — сказал Яковлев.
Автовладельцы, которые купили полис в РФ, смогут без препятствий въезжать на территорию Белоруссии. Если наступит страховой случай в другой стране, общаться со страховой компаний будет можно в электронном виде.
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