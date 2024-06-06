ВС обобщил судебную практику по спорам о нарушении авторских и смежных прав в интернете: главные выводы

В Обзор вошли споры за последние четыре года. ВС сформулировал ряд важных позиций. Например:
Краткий пересказ литературного произведения без согласия автора — это незаконная переработка.
Дизайн сайта может быть отнесен к объектам авторского права, если судом установлено, что он — результат творческого труда автора.
Размещение произведения в сети само по себе не свидетельствует о том, что оно находится в свободном доступе с правом копирования.
Предоставление права использования объекта на конкретном сайте не означает право лицензиата использовать его на иных сайтах. Право использования произведения в печатном издании еще не говорит о согласии правообладателя на использование объекта в сети.
Размещение в интернете созданного в соавторстве произведения или его части одним из соавторов без согласия других неправомерно. То же касается включения музыкального произведения в телепередачу без согласия правообладателя.
Отсутствие информации об авторе произведения в цитируемом источнике не освобождает от ответственности.
По общему правилу размещенные на сайте объекты авторских/смежных прав непосредственно используются владельцем сайта. Им считается администратор доменного имени, адресующего на сайт.
Владельцы онлайн-сервисов (соцсетей, торговых площадок), которые не только предоставляют возможность размещения третьим лицам информации об экземплярах произведений, материальных носителях, но и сами их продают, рекламируют, получают доход, не признаются информационными посредниками.
При определении компенсации за нарушение суд учитывает посещаемость, доходность сайта, длительность использования объекта на сайте, характер деятельности ответчика, кратность нарушения.
Неоднократное размещение фотографии в одном материале, статье, рекламном объявлении образует одно нарушение.
Предоставление доступа к скачиванию могут признать одним длящимся нарушением независимо от количества скачиваний.
Изменение границ/формата исходной фотографии без внесения творческих правок не считается переработкой.
ВС также заключил, что срок давности по иску о взыскании компенсации начинается не с момента неправомерного размещения объекта в сети, а со дня, когда правообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто надлежащий ответчик.
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