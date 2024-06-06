Процесс пошел: 28 тысяч представителей МСП выросли до более высокой категории бизнеса

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

За 2023 год почти 28,5 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства начали работать в более высокой категории бизнеса. До уровня малого бизнеса выросли свыше 26 тыс. компаний из микробизнеса, а около 900 микропредприятий перешли в средний бизнес.

Из малого бизнеса в средний пришли больше 1,5 тыс. предпринимателей, а за рамки МСП вышли 876 компаний.

«С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее. В целом, этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего переходов в другую категорию бизнеса совершили предприниматели из Москвы, Магаданской области и Санкт-Петербурга.

Чукотский автономный округ стал лидером по числу переходов микропредприятий в статус малого бизнеса. За год этот показатель вырос на 350%. В Чувашской области на 400% увеличилось число представителей малого бизнеса, которые начали работать в среднем сегменте.