80 тысяч предпринимателей справились с тестом на правовую грамотность

С 2020 года свои знания законов проверили около 400 тыс. предпринимателей по всей стране. За четыре года число участников Всероссийского правового предпринимательского диктанта выросло с 69 990 до 76 726 человек. Об этом сказано в исследовании Фонда развития правовой культуры и правосознания. Результаты есть в распоряжении «Клерка»

Основную долю участников в этом году, как и в прошлом, составила средняя возрастная группа – 36-45 лет. В 2024 году стал выше уровень образования предпринимателей. Если в прошлом году прошли тест 41% бакалавров и магистров, то в этом – уже 45% выпускников вузов.

«Заметна тенденция роста молодежи, заинтересованной в проверке своих знаний – количество респондентов с 18 до 13 лет увеличилось с 34 до 37%. Очевидно, востребованность проекта у молодого поколения связана с развитием предпринимательства в России на фоне мировых социально-экономических изменений», — говорится в исследовании.

В этом году организаторы диктанта изменили характер вопросов: к проверке теоретических знаний российского законодательства добавились ситуационные правовые задачи практического характера, с которыми предпринимателям часто приходится сталкиваться в своей работе.