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Ведение бизнеса

Фермеров призвали объединяться в кооперативы

В Госдуме рассказали, в каком случае фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами.

Фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами, только объединяясь в кооперативы, считает замглавы комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«У нас должна быть конкуренция. Если у нас все оставить в нескольких десятках рук, видим, что с ценой происходит. Если мы говорим про новый облик села, то без кооперативов даже фермерам очень тяжело конкурировать в одиночку. Только через кооперативы. Мы сейчас как раз обсуждаем закон о фермерской продукции и агроагрегаторах», — сказала Оглобина.

По ее словам, особое внимание уделяется именно кооперативам, которые могут помочь фермерам войти в рынок и облегчить им доступ к сетевой рознице. Фермеры, которые чаще всего работают в одиночку или с семьей, сталкиваются с проблемой необходимости в финансовой и юридической поддержке в ведении отчетности.

Ситуация такова, что без объединения и системной поддержки сложно успешно конкурировать, уверена Оглоблина. Тем не менее, по ее словам, молодые фермеры демонстрируют готовность к кооперации. Это приводит к созданию фермерских артелей и даже кооперативных магазинов, предлагающих преимущества — освобождение от налогов при взаимодействии друг с другом.

Также депутат призвала менять распределение налоговых доходов для сельских территорий.

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