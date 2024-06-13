Фермеров призвали объединяться в кооперативы

Фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами, только объединяясь в кооперативы, считает замглавы комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«У нас должна быть конкуренция. Если у нас все оставить в нескольких десятках рук, видим, что с ценой происходит. Если мы говорим про новый облик села, то без кооперативов даже фермерам очень тяжело конкурировать в одиночку. Только через кооперативы. Мы сейчас как раз обсуждаем закон о фермерской продукции и агроагрегаторах», — сказала Оглобина.

По ее словам, особое внимание уделяется именно кооперативам, которые могут помочь фермерам войти в рынок и облегчить им доступ к сетевой рознице. Фермеры, которые чаще всего работают в одиночку или с семьей, сталкиваются с проблемой необходимости в финансовой и юридической поддержке в ведении отчетности.

Ситуация такова, что без объединения и системной поддержки сложно успешно конкурировать, уверена Оглоблина. Тем не менее, по ее словам, молодые фермеры демонстрируют готовность к кооперации. Это приводит к созданию фермерских артелей и даже кооперативных магазинов, предлагающих преимущества — освобождение от налогов при взаимодействии друг с другом.

Также депутат призвала менять распределение налоговых доходов для сельских территорий.