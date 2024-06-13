Interactive Brokers закрывает счета российских инвесторов

Инвесторов с невысокой стоимостью активов американский брокер попросил закрыть счет или уменьшить его размер.

Американская брокерская компания Interactive Brokers начала массово закрывать счета пользователей из России.

В основном с закрытием брокерских счетов столкнулись клиенты с малой активностью. Небольшие инвесторы получили от брокера сообщение с просьбой закрыть или перевести свой счет в связи с «необходимостью выполнения дополнительных проверок». Об этом пишет Forbes.

«Эта мера отчасти обусловлена вашей страной проживания и характеристиками счета», — сказано в сообщении компании.

В 2022 году Interactive Brokers прекратил принимать рубли для пополнения счетов, а клиенты из РФ не могли покупать ценные бумаги компаний из Евросоюза.