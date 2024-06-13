При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный вычет, если не утратили на него право

Получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ можно только на предельную сумму (сейчас – 2 млн рублей). Второй раз при покупке второй квартиры вычет не дадут, даже если она оформлена на имя ребенка.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-04-05/12379.

Если первая квартира стоила менее 2 млн рублей, то остаток вычета можно получить по второй квартире. Но если вычет на 2 млн уже получен, то повторно его уже не дадут.

Причем родители могут получить вычет на покупку квартиры, где собственник – несовершеннолетний ребенок. Потому что расходы несли они.

Но в любом случае это будет вычет родителей, а не ребенка. Поэтому если у родителей уже нет права на вычет (они использовали его ранее), то по второй квартире на имя ребенка им этот вычет повторно не дадут.

Добавим, что получение родителями вычета за долю квартиры на имя ребенка не лишает этого ребенка в будущем права на вычет — когда он станет взрослым и купит свое жилье.