Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 01.03.2024 № 03-02-08/18564.
Утрата должником статуса ИП не может служить основанием для прекращения исполнительного производства.
Взыскание неуплаченных налогов с физлица-не ИП идет через суд. Подать заявление налоговики могут в течение 6 месяцев с даты, когда истек срок исполнения требования об уплате.
В случае закрытия ИП этот 6-месячный срок исчисляется:
со дня утраты силы госрегистрации в качестве ИП;
со дня вступления в силу решения ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, если оно вступило в силу после закрытия ИП.
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