Глава ФНС: у бизнеса не будет возможности легко уходить от уплаты налогов

Даниил Егоров считает, что изменения в налоговой системе не позволят бизнесу легко уходить в тень и прятать доходы от налогообложения.

После донастройки налоговой системы у российского бизнеса не будет возможности легкой уклониться от налогообложения. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в рамках ПМЭФ.

«Мы понимаем, что даже при том, что где-то идет увеличение налоговой нагрузки, возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», — сказал Егоров.

Также он добавил, что число налоговых проверок сократилось с 300 тыс. в год до 5,4 тыс. Для проведения контроля ведомству не нужны сложные инструменты — аналитическая работа уже сейчас находится на «комфортном уровне». В планах ФНС — развивать институт контроля за транзакциями.

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