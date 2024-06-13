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НДФЛ

🙅 С 1 января 2025 ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях: не снижайте зарплаты!

Закон о расширении прогрессивных налоговых ставок по НДФЛ, разработанный Минфином, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов предостерег работодателей от попыток уклонения от налогов после того, как с 1 января 2025 года вступит в силу закон о расширении прогрессивных налоговых ставок: ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях.

«Если сегодня человек получает 300 тысяч рублей в месяц, а после изменения налоговых ставок он вдруг станет получать не 300, а 150 тысяч, находясь на той же самой позиции, система это быстро выяснит. И тогда возникнут вопросы: а почему так произошло? Не уходите ли вы от налогообложения? За это полагаются уголовные последствия», — подчеркнул Нилов.

По действующему законодательству за уклонение от уплаты налогов предусмотрены серьезные санкции, включая лишение свободы на срок до 5 лет и запрет на занятие определенных должностей. Получение зарплаты в конверте также является нарушением, влекущим штраф от 100 до 300 000 рублей или арест. А в некоторых случаях — лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что, по мнению Нилова, расширение прогрессивной шкалы налогообложения не приведет к массовому уходу от налогов.

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НДФЛ

🙅 С 1 января 2025 ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях: не снижайте зарплаты!

Закон о расширении прогрессивных налоговых ставок по НДФЛ, разработанный Минфином, вступит в силу с 1 января 2025 года.

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