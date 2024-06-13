Для туристического бизнеса будет специальный навигатор со всеми мерами поддержки

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить вклад туризма в ВВП страны до 5% и обеспечить двукратный рост турпотока – до 140 млн поездок в год.

«Для достижения этих целей мы развиваем объекты инфраструктуры и транспортную доступность, готовим кадры для отрасли, а также создаем новые точки притяжения для туристов. Разрабатываются новые и расширяются действующие меры государственной поддержки. Важно, чтобы все участники отрасли знали, какими мерами поддержки они могут воспользоваться. Для систематизации этой работы будет запущен специальный навигатор, включающий все механизмы помощи, в том числе по линии нацпроектов и ФОИВ (фед. орг. исполнит. власти — прим. ред.). Планируется также включить в него инструменты поддержки со стороны регионов», – сказал Чернышенко.

Все меры поддержки в навигаторе будут структурированы по категориям: для МСП, инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты, производителей, регионов и другие. Отдельно предусмотрят раздел по подготовке кадров для туризма.

Это прозвучало в панельной дискуссии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» на Петербургском международном экономическом форуме.