Власти: работа над отменой роуминга с Белоруссией идет

«Нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик. Поэтому я думаю, что здесь мы также в самое ближайшее время сделаем платежи комфортными для пользователей», – отметил Оверчук.

Он также рассчитывает, что до конца 2024 года в полной мере заработает соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи.

В Союзном государстве обеспечен 100-процентный прием карт платежных систем «Мир» и «Белкарт».

Это прозвучало в рамках круглого стола «Союзное государство: 25 лет интеграции – итоги и новые задачи» на Петербургском международном экономическом форуме.