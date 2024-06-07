⚡️ Итоги дня: на ПМЭФ презентовали новый отечественный планшет, на смену бакалаврам придут специалисты, а родители начали охотиться на квадроберов

На ПМЭФ-2024 впервые показали планшет Р-Таб российского производства. Он будет работать под управлением отечественной операционной системы «Роса Мобайл».

В ОМС включат описание флюорографии искусственным интеллектом. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, сделать процесс диагностики быстрее и точнее, а также помочь прогнозировать заболевания и определять наиболее эффективное лечение.

Яндекс Переводчик получил крупное обновление на базе нейросетей. Благодаря дообучению система лучше определяет взаимосвязи внутри предложений и между ними.

Xiaomi выпустила непромокаемый «бизнес-рюкзак». Новинка разработана с учетом функциональности и удобства для деловых людей. Она имеет многосекционный дизайн, включая передний карман, отделение для ноутбука и отделение для личных вещей. Первоначальная цена — 3 300 рублей.

Aurus запустит производство автомобилей на базе бывшего завода Toyota.

В новой системе высшего образования бакалавров заменят специалистами. Студентов будут готовить для работы в различных областях, они будут ориентированы на потребности, которые являются актуальными для российской экономики. Полученные дипломы бакалавров не обесценятся.

В США рыбак поймал рекордного окуня весом 10 килограмм.

В Новосибирске началась охота на детей-квадроберов. Этой весной многие дети увлеклись «квадробингом»: подростки переодеваются в животных и ходят на четвереньках. Родители решили организовать протестное движение, чтобы разогнать подобные сходки.

В Москве предпринимателям частично возместят расходы на оформление витрин. 7 июня запустили сразу четыре новых конкурса для предпринимателей, связанных с оформлением города. Подать заявку на участие можно до 31 июля.