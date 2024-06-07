⚡️ Итоги дня: на ПМЭФ презентовали новый отечественный планшет, на смену бакалаврам придут специалисты, а родители начали охотиться на квадроберов

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Комментарии1
В ОМС включат описание флюорографии искусственным интеллектом. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, сделать процесс диагностики быстрее и точнее, а также помочь прогнозировать заболевания и определять наиболее эффективное лечение.
Это кибер-панк, который мы заслужили. Как представлю, что вот та тетя, которая всех на фиг посылает всем своим видом, скажет бабушке, что искусственный интеллект, еще чо, виноват... Ой все.