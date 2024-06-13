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Особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР)

Расширена территория опережающего развития на Сахалине

Правительство утвердило постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) на Сахалине.

Территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области будут объединены в новую ТОР, а ее границы расширены. Постановление об этом подписал М. Мишустин.

Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский и Тымовский. Это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счет объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией развития ТОР.

На включенных в объединенную ТОР земельных участках будет продолжена реализация 58 инвестпроектов с заявленным объемом инвестиций 163,4 млрд рублей. Их запуск подразумевает создание более 5,3 тыс. рабочих мест.

На присоединенных участках планируется реализовать ряд новых инвестпроектов: уже в 2024 году в небольшом городе Тымовское планируется дать старт работе комплекса по глубокой переработке древесины. Он позволит удовлетворить региональный спрос на продукцию лесопереработки.

Также в 2024 году в Южно-Сахалинске будет завершено строительство нефтегазового индустриального парка. Его резиденты создадут в том числе ремонтную базу, которая будет интегрирована с производственными системами основных операторов нефтегазовых проектов – «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Таким образом, в регионе будут созданы условия для импортозамещения сервисных услуг в этой отрасли.

Запуск проектов на новых участках ТОР «Сахалин» позволит дополнительно создать около 900 рабочих мест и привлечь в регион почти 5,7 млрд рублей частных инвестиций.

Разведка и добыча угля на Владимиро-Агневском месторождении станет главной целью проекта, реализуемого частным инвестором близ города Александровска-Сахалинского на западном побережье острова. Ожидается, что промышленная эксплуатация месторождения начнется в 2032 году.

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