Путин поручил не менять налоговую систему до 2030 года

Власти будут проводить точечные корректировки в системе налогообложения, но основные параметры не поменяются до 2030 года.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что базовые параметры налоговой системы не изменятся до 2030 года. Но до этого момента будут точечные корректировки.

«Президент нам поручил базово до 2030 года не менять налоговую систему. И это будет сделано. Какие-то точечные корректировки — они всегда имеют место быть», — сказал Силуанов в ходе ПМЭФ-2024.

На прошлой неделе кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК, по которым будет увеличен налог на прибыль до 25%, а в прогрессивной шкале НДФЛ появится 5 ступеней со ставками от 13 до 22%. Также с 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.