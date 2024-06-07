Путин предложил индексировать выплаты работающим пенсионерам

Президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2024 заявил, что нужно вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — сказал глава государства.
Индексация будет связана с дополнительными расходами бюджетных средств, однако в условиях дефицита кадров не хватает опытных и высококвалифицированных специалистов. Их можно привлечь в том числе за счет пенсионеров.
Ожидается, что индексация пенсий начнется с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год.
Комментарии8
Где он деньги берёт? Неужели моей пенсии за 5 отнятых лет хватает на все эти справедливости: и военным, и тем кто успел уйти в 55 лет?
в тумбочке!
Вернее, не так. Он - у Силуанова, а Силуанов - в тумбочке!
Си Лу Анов?)
у него , к стати , от Си голубуой значек при посещении Китая )))
БОГ даст , аллах же дает
И вот, когда вы в двух шагах
От груды сказочных богатств,
Он говорит вам: "Бог подаст".
Хитрый шанс.
(с)
сказки дедушки очень популярны нынче ))))) ждем все новых и новых
На все руки мастер. Легенда просто. Когда отдыхает? Утром в рот не лезет бутерброд - сразу мысль: "А как народ?" Что бы мы делали без него? Маялись бы в несправедливости.