Путин предложил индексировать выплаты работающим пенсионерам

Чтобы снизить дефицит кадров, будут привлекать специалистов старшего возраста. Для них проиндексируют пенсионные выплаты.

Президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2024 заявил, что нужно вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — сказал глава государства.

Индексация будет связана с дополнительными расходами бюджетных средств, однако в условиях дефицита кадров не хватает опытных и высококвалифицированных специалистов. Их можно привлечь в том числе за счет пенсионеров.

Ожидается, что индексация пенсий начнется с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год.