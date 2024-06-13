Через внесудебное банкротство россияне списали 8,5 млрд рублей

Процедура внесудебного банкротства стала популярнее после изменения ее параметров в 2023 году. Теперь за признанием несостоятельности в упрощенном порядке могут обращаться пенсионеры и получатели других соцвыплат.

За время действия процедуры внесудебного банкротства россияне провели около 25 тыс. дел, им списали долги на 8,5 млрд рублей.

«Мы по поручению президента расширяли условия допуска к процедуре внесудебного банкротства — в частности, допустили к ней пенсионеров и других людей, получающих пособия. Мы понимали, что с их стороны будет отложенный спрос. Такой всплеск будет в ближайшее время», — сказал замминистра экономики Илья Торосов в ходе ПМЭФ.

В предыдущем году внесудебное банкротство запустили 16 тыс. человек. С ноября 2023 расширили возможности механизма, поэтому к списанию долгов обратились 24 тыс. должников.

Теперь заявление в МЦФ могут подать люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, тогда как раньше сумма задолженности должна была быть в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, заявить о банкротстве без участия суда могут пенсионеры, а также те, кто живет на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей.

Сегодня заявить о своем банкротстве во внесудебном порядке могут граждане, для которых основной доход для жизни составляет пенсия или же ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.