Хинштейн: есть риск для людей в случае выхода искусственного интеллекта из-под контроля

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что существует угроза выхода технологий ИИ из-под контроля с последующим экзистенциальным риском для людей.

«Если искусственный интеллект дальше может самообучаться, самовоспроизводиться, то такая угроза существует, по крайней мере, думать об этом надо», — цитирует депутата РИА Новости.

Известно, что Россия и Китай работают в ООН над резолюцией по регулированию ИИ.

Пока Китай — это единственная страна, которая разработала фактически полный регуляторный пакет законов и правил. Он довольно жесткий. Например, все компании, которые так или иначе работают с ИИ, обязаны быть в реестре.