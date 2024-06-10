Хинштейн: есть риск для людей в случае выхода искусственного интеллекта из-под контроля

«Если искусственный интеллект дальше может самообучаться, самовоспроизводиться, то такая угроза существует, по крайней мере, думать об этом надо», — цитирует депутата РИА Новости.
Известно, что Россия и Китай работают в ООН над резолюцией по регулированию ИИ.
Пока Китай — это единственная страна, которая разработала фактически полный регуляторный пакет законов и правил. Он довольно жесткий. Например, все компании, которые так или иначе работают с ИИ, обязаны быть в реестре.
Комментарии2
кажется, Александр Хинштейн на выходных посмотрел терминатора и терминатора-2 и ему есть о чем предупредить людей
А вот Егоров считает, что в госсекторе нужно применять технологии искусственного интеллекта. Он, наверное, про экзистенциальный риск не знает... Хотя, с другой стороны, всегда можно на него спереть все ошибки...