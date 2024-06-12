Госдума отказывается от бумажных документов

Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил Вячеслав Володин.
По его словам, переход на цифровой формат позволит сэкономить порядка 3 млн рублей бюджетных средств.
Он также отметил, что ранее Госдума полностью перешла на электронный документооборот с правительством. С конца 2023 года проекты федеральных законов поступают от кабмина в Думу исключительно в электронном виде.
Комментарии1
и реально КАЖДЫЙ депутат полноценно может всем этим пользоваться?
или им вовсе не обязательно: вдавить какую-нить кнопку можно особо не разбираясь.