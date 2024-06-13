Продлен отбор инвестпроектов для получения льготных кредитов

Минпромторг продлил до 1 сентября 2024 года прием заявок на включение инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, в механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Прием заявок продлен в связи с повышенным интересом промышленных предприятий к механизму льготного заемного финансирования КИП.

На начало июня в рамках КИП уже одобрено 38 проектов общей стоимостью 812,9 млрд руб. Объем привлекаемых кредитов по ним составляет 565,2 млрд.

В рамках КИП по постановлению правительства от 22.02.2023 № 295 промышленные предприятия могут привлечь льготный инвесткредит в целях реализации проектов по производству приоритетной промышленной продукции по ставке 30% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта (сейчас это 7,8%). Срок — до момента окончания инвестиционной фазы проекта, увеличенной на 2 года.

Кроме того, по решению правительства могут быть предоставлены специальные условия оказания поддержки, поясняет Минпромторг.

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой должны быть направлены проекты, включает 307 позиций – сырье, материалы, комплектующие и конечные изделия по ОКПД 2.

Документы на участие в отборе подают через государственную информсистему промышленности — ГИСП.