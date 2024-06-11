Оформление шенгенской визы подорожало на 12%

Рост цен на услуги визовых центров не повлиял на спрос среди туристов в отношении шенгенской визы. Теперь стоимость консульского сбора составляет 90 евро.

С 11 июня 2024 года сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы вырос на 12%. Теперь взрослые туристы должны заплатить 90 евро, а дети от шести до 12 лет — 45 евро.

«Повышение стоимости шенгенской визы не привело к сокращению количества желающих ее получить (…) Устойчивый спрос на шенгенские визы связан с наступлением летнего сезона и грядущим осенним сезоном», — сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чаще всего российские туристы подают документы в визовые центры Франции, Италии и Испании. Консульства отличаются своей лояльностью и могут выдавать многократную визу. Однако получение визы в Италию может занять до 1,5 месяцев. Полноценной записи в центр Испании уже не было несколько недель, но документы можно получить за 3-4 недели.