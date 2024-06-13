Многодетным семьям в Санкт-Петербурге будут платить маткапитал на каждого новорожденного

Теперь право на региональный материнский капитал у многодетных семей будет при рождении или усыновлении третьего ребенка, а также последующих детей.

Региональный материнский капитал жители Санкт-Петербурга будут получать не только на третьего ребенка, но и при рождении последующих детей.

«Региональный материнский капитал в Петербурге будет предоставляться при рождении четвертого и последующих детей. Соответствующие изменения в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге" одобрены на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства», — сказано в сообщении пресс-службы городской администрации.

Многодетными семьями считаются те, где воспитывают трех и более детей. Сейчас региональный маткапитал в Санкт-Петербурге составляет 203 837 рублей. Эти выплаты предоставляют при рождении или усыновлении только третьего ребенка. Льготу продлят и на последующих детей.

В 2024 году в городском бюджете на материнский капитал предусмотрено 892,5 млн рублей. Программу поддержки продлят до 2030 года.