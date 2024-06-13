С госпредприятий новых регионов не будут взыскивать старые долги

Государственные предприятия в новых регионах освободят от долгов, возникших до вхождения в состав России.

Согласно принятому Госдумой во втором и третьем чтении закону, мораторий будет действовать до 1 января 2026 года.

Документ вводит мораторий на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.

При этом мораторий не распространяется на обязательства по возмещению вреда, оплате труда и выплате выходных пособий, авторских вознаграждений.